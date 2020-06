NASA wraca na Marsa już w lipcu

NASA wraca na Marsa. Łazik Perseverance zostanie wystrzelony za miesiąc.

Zdjęcie Łazik Perseverance /NASA

Robot wielkości samochodu osobowego ma ruszyć z misją na Czerwoną Planetę już w przyszłym miesiącu. Łazik Perseverance zostanie wystrzelony z Przylądka Canaveral na Florydzie przy pomocy rakiety Atlas V. Odbędzie się to w oknie startowym wyznaczonym między 20 lipca do 11 sierpnia.



Trwają gorączkowe prace nad przygotowaniem łazika do misji. Jest to o tyle trudne, że podczas pandemii COVID-19 zostało zamkniętych wiele placówek NASA. Determinacja naukowców jest ogromna, gdyż okno startowe misji na Marsa pojawia się tylko raz na 26 miesięcy.



- Gdybyśmy musieli odłożyć start misji Perseverance o dwa lata, kosztowałoby to ponad pół miliarda dolarów - powiedział Jim Bridenstine, administrator NASA.



Opóźnienie i związane z tym konsekwencje finansowe oznaczałyby, że koszt misji wzrósłby do 2,7 mld dol. Dlatego właśnie łazik Perseverance musi wystartować w nadchodzącym oknie startowym. Jeżeli to się uda, wyląduje na powierzchni Czerwonej Planety 18 lutego 2021 r. Za miejsce lądowania wybrano krater Jezero. Łazik będzie miał siedem instrumentów naukowych, aby scharakteryzować środowisko potencjalnie nadające się do zamieszkania i poszukać dowodów na istnienie życia na Marsie.



Co ciekawe, żaden łazik nie szukał śladów życia na powierzchni Marsa od czasu bliźniaczych lądowników Viking, które wylądowały na Czerwonej Planecie w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Perseverance zbierze kilkadziesiąt próbek, które wrócą na Ziemię w 2031 r.



Perseverance przetestuje również technologię na potrzeby przyszłych misji marsjańskich. Jeden z instrumentów łazika będzie generował tlen z atmosfery, która jest cienka i zdominowana przez dwutlenek węgla. Taka technologia może kiedyś pomóc kolonizatorom w życiu i pracy na Czerwonej Planecie.



W misji Mars 2020 znajduje się również mały śmigłowiec o nazwie Ingenuity. Wykona on kilka krótkich lotów testowych na marsjańskim niebie, potencjalnie torując drogę dla przyszłych wiropłatów, które mogłyby służyć jako zwiadowcy łazików lub same gromadzić wiele danych.



Mars 2020 i łazik Perseverance to prawdopodobnie jedna z ważniejszych misji NASA ostatnich lat.