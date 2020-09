NASA wraca na Księżyc. Rusza program Artemis

​NASA ogłosiła, że pierwsza załogowa misja na Księżyc w ramach programu Artemis odbędzie się w 2024 r.

Zdjęcie Program Artemis ruszy już w 2021 r. /materiały prasowe

Nowe wytyczne NASA zostały opublikowane online. Zawierają wszystkie szczegóły czterech faz nadchodzącego programu, który rozpocznie się w przyszłym roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy astronauta i astronautka w ramach misji Artemis wylądują na Księżycu w 2024 r. Przeprowadzą tam eksperymenty i zbiorą informacje o naszym naturalnym satelicie.



Aby załogowe misje na Księżyc się udały, NASA musi jeszcze przeprowadzić testy rakiety Space Launch System (SLS) i statku kosmicznego Orion. Odbędą się one jeszcze jesienią tego roku, a oba statki mają być gotowe do działania w 2021 r.



Misja Artemis I, która wystartuje w 2021 r., będzie bezzałogowym statkiem, który dokona przelotu wokół Księżyca i dostarczy instrumenty do podtrzymywania życia i komunikacji. Załogowa misja - Artemis II - ma rozpocząć się w 2023 r. i składać z przelotu nas Księżycem. Misja Artemis III zakłada lądowanie na południowym biegunie Księżyca. Finalną misją będzie Artemis IV, której celem będzie zadokowanie Orionem w stacji Gateway na orbicie naszego satelity i zejście części załogi na księżycowy grunt.



Nowe skafandry kosmiczne umożliwią astronautom swobodne poruszanie się po Księżycu, zwłaszcza w porównaniu z tymi, których używano podczas misji Apollo 11 w 1969 r.



W budowie statku kosmicznego Orion bierze aktywny udział firma Microsoft, która dostarczyła zestaw HoloLens 2. Wszystko, co chcieli zobaczyć - od animacji dopasowania elementów, przez rysunki techniczne, po poszczególne detale, inżynierowie mogli zobaczyć w VR dzięki sprzętowi Microsoft. To nie pierwszy raz, gdy HoloLens 2 są wykorzystywane przez inżynierów - wcześniej korzystali z nich m.in. eksperci Mercedes-Benz USA.