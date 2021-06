NASA tworzy teleskop do poszukiwania zbłąkanych asteroid

​NASA buduje najnowocześniejszy teleskop kosmiczny, który będzie poszukiwał zbłąkanych asteroid. NEO Surveyor może okazać się niezwykle pomocny w poszukiwaniu obiektów NEO, mogących zagrozić naszej planecie.

Zdjęcie NEO Surveyor / materiały prasowe

Reklama

NASA wydała zgodę na budowę nowego teleskopu, Near-Earth Object Surveyor - NEO Surveyor - w celu wzmocnienia obrony planetarnej Ziemi. Wykrywanie asteroid, komet, planetoid, czyli ogólnie rzecz biorąc potencjalnie niebezpiecznych obiektów bliskich Ziemi (NEO), będzie nadrzędnym zadaniem urządzenia.

Reklama

NEO Surveyor będzie wyposażony w kamery na podczerwień, które mogą wykrywać obiekty bliskie Ziemi, śledzić ich pozycje i obliczać rozmiary z dokładnością nieosiągalną dla ziemskich teleskopów.



- Uważamy, że istnieje około 25 000 NEO wystarczająco dużych, aby zmieść z powierzchni ziemi obszar taki jak Południowa Kalifornia. Kiedy staną się większe niż około 130 m średnicy, mogą spowodować poważne regionalne szkody. Chcemy znaleźć tak wiele mniejszych NEO, jak to tylko możliwe - powiedziała Amy Mainzer z Uniwersytetu Arizony, lider projektu NEO Surveyor.



Obiekty bliskie Ziemi są skategoryzowane jako asteroidy i komety, które zbliżają się na odległość 48 mln km od naszej planety. Gdy są one ogrzewane przez Słońce, wydzielają sygnatury cieplne, które mogą być wyłapane przez czujniki podczerwieni, co oznacza, że nawet asteroidy prawie tak ciemne jak otaczająca je przestrzeń kosmiczna nadal będą wyłapywane.



NEO Surveyor przeszedł z fazy koncepcji do fazy projektowej. NASA poinformowała, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, teleskop zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2026 roku.



- NEO Surveyor będzie miał zdolność do szybkiego przyspieszenia tempa, w jakim NASA jest w stanie odkryć asteroidy i komety, które mogą stanowić zagrożenie dla Ziemi, a jest on projektowany tak, aby odkryć 90 proc. asteroid o wielkości 140 metrów lub większych w ciągu dekady od uruchomienia - powiedział Michael Kelley, naukowiec programu NEO Surveyor w NASA.



Chociaż prawdopodobieństwo, że asteroida uderzy w Ziemię i zniszczy zaludniony obszar w danym roku jest obliczane na niezwykle niskie - około 0,000001 procenta - ludzkość musi być przygotowana na najgorszy scenariusz.