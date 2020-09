NASA skupuje księżycowe skały

NASA chce kupić księżycowe skały od prywatnych firm. Za próbkę zapłaci od 15 do 25 tys. dolarów. Ma być to kolejny krok w stronę zachęty do rozwoju prywatnych misji kosmicznych.

Zdjęcie NASA skupi skały z Księżyca /NASA

NASA planuje powrót na Księżyc i założenie tam stałej bazy. Zanim to jednak się stanie, Srebrny Glob zapewne odwiedzi jeszcze kilka innych misji, łącznie z tymi wysłanymi przez prywatne firmy. Teraz kosmiczna agencja ogłosiła, że będzie płacić prywatnym firmom za zbieranie księżycowego gruzu.



- Kupimy księżycowe skały, aby pokazać, że da się to zrobić - powiedział Jim Bridenstine, administrator NASA podczas konferencji online Secure World Foundation na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzeni kosmicznej.



NASA chce, aby prywatne firmy ze Stanów Zjednoczonych lub z zagranicy zgarnęły od 50 do 500 gramów materiału księżycowego do 2024 r. i oficjalnie przekazały je agencji. Oczywiście, nie za darmo.



NASA zapłaci od 15 do 25 tys. dolarów za każdą z zebranych próbek, a 80 proc. kwoty zostanie przekazanych po ich pobraniu. 10 proc. zostanie przekazane w momencie podpisania umowy, a kolejne 10 proc. po wystrzeleniu statku kosmicznego, który ma owe próbki zebrać.



Dzisiaj na Ziemi jest ok. 382 kg kosmicznych skał pobranych podczas misji Apollo w latach 1969-1972. Teraz mają trafić kolejne próbki księżycowej materii.



- Na ten moment staramy się udowodnić koncepcję, że zasoby można wydobywać i handlować nimi. I to nie tylko między firmami lub osobami prywatnymi, ale także między krajami i ponad granicami państw - powiedział Bridenstine.



NASA w przyszłości planuje zachęcać do tego typu projektów za pomocą podobnych ofert, np. podczas misji na Marsa.