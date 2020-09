NASA przeprowadza testowe spacery kosmiczne pod wodą

​NASA przygotowuje się do spacerów księżycowych, ale robi to tu - na Ziemi. Na dodatek pod wodą. Neutral Buoyancy Lab to laboratorium wypornościowe, w którym zostały odtworzone warunki panujące na Srebrnym Globie.

Zdjęcie Astronauci NASA przeprowadzają testowe spacery kosmiczne pod wodą /materiały prasowe

NASA przygotowuje się do powrotu na Księżyc w ramach misji Artemis. Astronauci (w tym pierwsza kobieta) wylądują na biegunie południowym w 2024 r. Aby wszystko się udało, astronauci muszą przetestować technologie stosowane podczas spacerów kosmicznych. Astronauci eksperymentują z działaniem swoich skafandrów kosmicznych i sprawdzają różne ich ustawienia.

- Te testy pomogą określić najlepsze uzupełnienie zaplecza dla rozwoju sprzętu i wymagań przyszłych szkoleń w ramach misji Artemis. W tym samym czasie, będziemy mogli zebrać cenne informacje zwrotne na temat narzędzi i procedur kosmicznych - powiedział Daren Walsh, szef ds. testów aktywności poza pojazdami.



Astronauci podejmują się różnych zadań pod wodą, m.in. pobierają próbki księżycowego regolitu i osadzają amerykańską flagę. Oceniają także, jak można bezpiecznie wchodzić i schodzić po drabinie oraz przeprowadzać spacery księżycowe.



- Możemy oceniać narzędzia w laboratorium lub na kamienistym podwórku, ale znacznie więcej możemy się nauczyć, gdy założymy kombinezon pod ciśnieniem i musimy wykonać konkretne zadania w warunkach ograniczonej mobilności" - powiedział Daren Welsh.



Testy w Neutral Buoyancy Lab mają także na celu przetestowanie współpracę poszczególnych członków zespołu.