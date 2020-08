NASA ma plan jak pozyskać tlen na Księżycu

Przygotowania do ambitnego programu Artemis - stworzonego w celu powrotu ludzi na Księżyc - są w pełnym rozkwicie. W ramach państwowego programu, NASA przeznaczyła znaczne fundusze na firmę Pioneer Astronautics, który twierdzi, że jest w stanie zebrać księżycowy regolit i przekształcić go w użyteczny tlen bezpośrednio na miejscu.

Zdjęcie NASA w końcu wróci na Księżyc - po prawie 50 latach /AFP

Pioneer Astronautics jest jedną z czterech finansowanych przez rząd firm. Podzielą się one łącznie 17 milionami dolarów z trzema innymi firmami, które zdaniem agencji kosmicznej wniosą duży wkład w misję Artemis. Firma zamierza zbierać luźną glebę na Księżycu i wydobywać z niej tlen. Jakkolwiek brzmi to niewiarygodne, ale jest to wykonalne. Chodzi o to, że firma zamierza wydobywać regolit, który może znajdować się na głębokości do 15 metrów, co oznacza, że niektóre gazy, w tym tlen, może się udać pozyskać podczas samego procesu wydobycia.



Pioneer Astronautics planuje wydobywać i wykorzystywać ten tlen na miejscu lub do produkcji paliwa rakietowego. Koncept jest śmiały dlatego firma potrzebuje poważnych funduszy, które otrzymała przekonując decydentów w NASA. Być może było im łatwiej, bo nie jest to pierwsza współpraca tej firmy z amerykańską agencją kosmiczną. Od 2006 roku, Pioneer Astronautics już kilkakrotnie zdobyła fundusze NASA na innowacyjne projekty.

Branża musi być rozwojowa, bo 13 lipca 2020r. firmaPioneer Astronautics została zakupiona przez pierwszą na świecie spółkę holdingowa zajmująca się przestrzenią kosmiczną, o nazwie Voyager Space Holdings Inc.



Przypomnijmy, że celem programu Artemis, dla którego rozwijane są między innymi te zdolności, do 2024 roku powinna być uzyskana możliwość ponownego wystrzelenia ludzi na Księżyc. Tym razem będzie to i mężczyzna i kobieta. Celem jest też aby było to krokiem w kierunku stworzenia stałego osiedla mieszkalnego na ziemskim satelicie co będzie ważnym krokiem w kierunku podboju Marsa.