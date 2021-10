Najmłodsza astronom na świecie - ma zaledwie osiem lat

Detekcje dokonane przez ośmiolatkę wymagają jeszcze potwierdzenia, ale jeżeli tak się stanie, Oliveira zostanie oficjalnie uznana za najmłodszą astronom na świecie. Znacznie pobije rekord należący do Luigiego Sannino, który w 1999 r. odkrył asteroidę 12575 Palmariaat mając zaledwie 18 lat.

Nicolinha od niedawna bierze udział w projekcie Asteroid Hunters, prowadzonego przez International Astronomical Search Collaboration (IASC) i brazylijskie ministerstwo nauki, którego celem jest zainteresowanie szerszego grona tematem obserwacji kosmosu. Do tej pory w projekcie wzięli udział naukowcy z całego świata, którzy dokonali do tej pory 185 detekcji. Istnienie aż 85 obiektów zostało potwierdzone.



- Kiedy miała dwa lata, podnosiła ręce do nieba i prosiła mnie: "mamo, daj mi gwiazdę". Zrozumieliśmy, że ta pasja do astronomii jest poważna, kiedy poprosiła nas o teleskop jako prezent urodzinowy, gdy skończyła cztery lata. Nawet nie wiedziałam, co to jest teleskop - powiedziała jej matka Zilma Janaca.



Pokój Nicolinhy potwierdza, jak ważne miejsce w jej życiu zajmuje astronomia. Jest wypełniony zabawkami z "Gwiezdnych wojen" i plakatami astronomicznymi. Ośmiolatka prowadzi również swój kanał na YouTube, który odwiedza wielu znanych gości.



Mimo iż młoda Brazylijka osiągnęła już wiele, to stoi dopiero u progu naukowej przygody. Mówi, że chciałaby budować rakiety i pracować w NASA.

