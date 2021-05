Na Marsie rosną grzyby - jak to możliwe?

​Naukowcy znaleźli dowody na to, że na Marsie rosną grzyby. Byłoby zaskakujące, gdyby na Czerwonej Planecie nie wykryto żadnego życia.

Reklama

Zdjęcie Grzyby mogą przetrwać na Marsie /materiały prasowe

Większość ziemskiego życia nie przetrwałaby na Marsie, ale czarna pleśń z gatunku Stachybotrys chartarum może tego dokonać. Ostatnie zdjęcia wydają się sugerować, że grzybopodobny okaz rośnie na Marsie i zwiększa swoje rozmiary, zgodnie z wynikami badań opublikowanymi w czasopiśmie "Advances in Microbiology".

Reklama

Czarne grzybopodobne formy życia rosną na marsjańskich łazikach. Z jednej strony jest to fascynujące odkrycie, ale z drugiej może stanowić potencjalne zagrożenie dla przyszłych astronautów.



Zdjęcia zostały zrobione w ciągu trzech ziemskich dni i ukazują białe, amorficzne okazy pojawiające się w szczelinie. Zmieniały one kształt i położenie, a także znikały z pola widzenia. Były tam białe protoplazmatyczno-mięśniopodobne wici z owocopodobnymi wyrostkami tworzące sieci nad i bezpośrednio na powierzchni Marsa.



Jedno ze zdjęć ujawnia setki grzybopodobnych formacji o wielkości około 1 mm. Inna próbka wystająca z marsjańskiej gleby została rozbita przez koła łazika, ale potem nowe obiekty - niektóre z łodygami - uformowały się w zagłębieniach śladów łazika.



Zdjęcia ujawniły obecność białych, podobnych do grzybów okazów w otwartej komorze łazika - co sugeruje, że formy życia mogą rosnąć na każdej powierzchni, nie tylko na marsjańskiej glebie. Porównawcza analiza statystyczna dziewięciu kulistych okazów grzybopodobnych, które wyglądają jak "kuleczki" grzybów i zostały sfotografowane w sol 1,145, oraz kolejnych 12 okazów grzybopodobnych, które wyłoniły się spod gleby w sol 1,148, wykazała, że dziewięć z nich znacznie zbliżyło się do siebie. Niektóre z okazów wykazywały nawet oznaki ruchu.



Odkrycie wskazuje, że na Marsie mogą być odpowiednie warunki do podtrzymania życia, chociaż nie jest to żaden dowód.