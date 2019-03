Na Marsie odnotowano mikrowstrząsy planety

Naukowcy odnotowali pierwsze mikrowstrząsy skorupy planety innej niż Ziemia.

Zdjęcie Wstrząsy na powierzchni Marsa to coś normalnego /NASA

Lądownik InSight wylądował na Marsie w listopadzie ubiegłego roku i jest wyposażony w pełną aparaturę pozwalającą na przeprowadzanie badań geofizycznych. Instrument znany jako SEIS rozpoczął swoją pracę 19 grudnia 2018 r. i niemal od razu wykrył na Czerwonej Planecie mikrowstrząsy. Po raz pierwszy zaobserwowano to zjawisko na planecie innej niż Ziemia.



Szef zespołu SEIS, Philippe Lognonne, przedstawił aktualizację rozmieszczenia instrumentu i zapisywania danych, porównując je z danymi pochodzącymi z lądownika Viking, który przybył na Marsa w latach 70. ubiegłego wieku. Sejsmometr sondy Viking znajdował się na lądowniku i mógł być aktywowany przez marsjański wiatr. SEIS znajduje się bliżej powierzchni planety, z dala od głównej części lądownika InSight, pozwalając na dokładniejsze pomiary.



- Wierzymy, że wykryte sygnały są falami pochodzącymi z Marsa - powiedział Philippe Lognonne.



Co ciekawe, wykrywanie mikrowstrząsów nie jest głównym celem sejsmografu. Naukowcy mają nadzieję zmierzyć marsjańskie wstrząsy o pełnej sile. To zapewniłoby naukowcom bezcenne dane odnośnie wnętrza Marsa i pozwoliłoby zrozumieć Czerwoną Planetę dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej.



Mimo że mikrowstrząsy nie są kluczowe dla NASA, to ich detekcja dostarcza cennych danych. Mogą informować naukowców o właściwościach skorupy marsjańskiej w pobliżu lądownika. Na Ziemi podobne badania informują o stanie płyt tektonicznych.