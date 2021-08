Moduł Nauka - incydent na ISS znacznie poważniejszy niż sądzono

29 lipca rosyjski moduł Nauka z powodzeniem zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), a po kilku godzinach jego silniki automatycznie się odpaliły. NASA podała wtedy, że incydent ten spowodował obrót Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) o 45o. Dokładniejsze badania wskazały, że incydent był znacznie poważniejszy.

W rozmowie z "New York Times", Zebulon Scoville - dyrektor operacyjny lotu, który był odpowiedzialny za katastrofę, opowiedział o dniu, w którym musiał ogłosić "stan awaryjny statku kosmicznego". Gdyby sytuacja nie została opanowana, istniało poważne ryzyko, że statek kosmiczny zostałby utracony na zawsze. Jednak szybka reakcja zespołu sprawiły, że najgorszy scenariusz nie ziścił się, a załodze ISS nie groziło żadne niebezpieczeństwo.



Scoville otrzymał dwie wiadomości, które wskazywały, że ISS straciła "kontrolę nad położeniem". Obraz wideo z ISS pomógł im rozpoznać, że silniki manewrowe Nauki uruchomiły się po udanym dokowaniu. Zespół Scoville'a skontaktował się z zespołem Nauki, aby wyłączyć silniki, ale powiedziano im, że mogą to zrobić dopiero po 70 minutach, kiedy ISS znajdzie się nad rosyjską przestrzenią powietrzną.



Po uruchomieniu silników Nauki, stacja zaczęła się kręcić z prędkością 0,56 stopni na sekundę - na tyle wolno, że astronauci tego nie odczuli. Kontrola misji NASA zaalarmowała astronautów ogłaszając stan zagrożenia, a następnie współpracowała z rosyjską kontrolą misji, aby odpalić silniki odrzutowe na dwóch innych statkach kosmicznych, które były zadokowane na przeciwległym końcu Nauki.



Silniki manewrowe Nauki wyłączyły się i ISS została obrócona do właściwej orientacji. Cała sytuacja trwała godzinę. Podczas incydentu ISS obróciła o 540o, a nawet "przewróciła się na plecy".



Pomimo incydentu, Scoville o swoich rosyjskich kolegach wypowiadał się w samych superlatywach i nazwał ich "fantastycznymi partnerami".

