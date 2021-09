Miniaturowy reaktor jądrowy - innowacyjny projekt Rolls-Royce'a

Firma Rolls-Royce od dawna testuje rozwiązania, pozwalające do napędzania rakiet poruszających się z ogromną prędkością. Technologia ta mogłaby zostać wykorzystana nie tylko do transportu astronautów poza Ziemię, ale także do maszyn obsługujących górnictwo księżycowe i marsjańskie.

Dave Gordon z Rolls-Royce'a powiedział, że jego firma może wykorzystać swoje doświadczenie w rozwoju okrętów podwodnych z napędem jądrowym dla brytyjskiej marynarki wojennej przez 60 lat. Napędy okrętów podwodnych i statków kosmicznych mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Oba mają działać w "środowisku, w którym nie ma tlenu, muszą mieć dużą wytrzymałość i być niezawodne".



Istnieje ogromny niedobór metali ziem rzadkich na Ziemi, które zamiast tego można znaleźć na innych planetach i na Księżycu. Pomysł górnictwa księżycowego i marsjańskiego powinen zmaterializować się jeszcze za naszego życia.



Kosmiczne górnictwo wkrótce stanie się faktem

Silniki do maszyn wiertniczych będą musiały być zasilane energią jądrową, bo energia słoneczna nie wchodzi w grę przy takich odległościach. Rolls-Royce jest liderem w pracach nad odpowiednią technologią, ale nie jest to jedyna firma, która tego próbuje.



Firmy, takie jak Lunar Outpost, Honeybee Robotics i Masten Space Systems, opracowują nowatorski system mający na celu wydobycie lodu wodnego z Księżyca za pomocą rakiet. Powinno to się wydarzyć przed 2023 r.