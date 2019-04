Waży 1,8 kg i jest zbudowany z włókna węglowego, aluminium, krzemu, miedzi, folii i pianki. Mars Helicopter poleci na Czerwoną Planetę podczas planowanej misji w 2020 r. Przeprowadzono już pierwsze testy niezwykłego pojazdu.

Zdjęcie Mars Helicopter w 2020 r. poleci na Czerwoną Planetę /NASA

Latanie helikopterem na innej planecie jest znacznie trudniejsze niż na Ziemi. Materiał, z którego pojazd jest zbudowany musi być w stanie wytrzymać niskie temperatury (do -90oC), nie wspominając o zupełnie innym składzie atmosfery i warunkach grawitacji.



- Marsjańska atmosfera ma zaledwie 1 proc. gęstości atmosfery ziemskiej. Nasze loty testowe mogą odbyć się w podobnych warunkach na Ziemi, jeżeli przeprowadzimy je na wysokości ponad 30 km. Nie jesteśmy w stanie tego dokonać, więc "marsjańskie" warunki musimy otrzymać w sposób sztuczny - powiedziała MiMi Aung, kierownik projektu.



W należącym do NASA Jet Propulsion Lab w południowej Kalifornii stworzono 7,6-metrową kapsułę zdolną do odwzorowania marsjańskich warunków. Azot, tlen i inne gazy charakterystyczne dla Ziemi są zastąpione przez dwutlenek węgla, główny składnik atmosfery Czerwonej Planety.



Grawitacja na Marsie jest o wiele słabsza niż na Ziemi, więc uczeni przymocowali do Mars Helicoptera holownik odciążający grawitację o 2/3. System ten sprawdził się bardzo dobrze i pozwolił na przetestowanie manewrowania pojazdem.



- Przygotowując się na pierwszy lot na Marsie, zarejestrowaliśmy ponad 75 minut czasu lotu w warunkach testowych. Ostatni test modelu lotu był naprawdę ważny. Musieliśmy sprawdzić, jak nasz helikopter będzie się zachowywał na Marsie - powiedziała Aung.



Mars Helicopter wystartuje z przylądka Canaveral w lipcu 2020 r. i dotrze do Czerwonej Planety mniej więcej sześć miesięcy później wraz z łazikiem Mars 2020. Jego głównym zadaniem będzie sprawdzenie powierzchni planety pod kątem potencjalnej kolonizacji oraz poszukiwanie śladów starożytnego życia.