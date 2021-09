Łazik Perseverance - historyczny moment i sukces NASA

NASA jest pewna, że próbka została pobrana i zabezpieczona, gdyż potwierdzają to zdjęcia wykonane przez łazik. Wykonanie dodatkowych zdjęć przed przystąpieniem do uszczelniania i przechowywania próbki skalnej z Marsa było dodatkowym krokiem, który zespół zdecydował się wykonać na podstawie doświadczeń z poprzedniej próby pobrania próbki 5 sierpnia.

System Sampling and Caching wykorzystuje obrotowe wiertło udarowe i ramię robota o długości 2 metrów do pobierania próbek nieco grubszych niż ołówek. Wewnątrz wiertła podczas wiercenia znajduje się rurka z próbką. Po zakończeniu wczorajszego wiercenia Perseverance wykonał zdjęcia za pomocą instrumentu Mastcam-Z, potwierdzając udaną operację.



Początkowy zestaw zdjęć z Mastcam-Z pokazał koniec skały w tubie. Potem łazik rozpoczął procedurę zwaną "percuss to ingest", która powoduje wibracje wiertła i tuby przez jedną sekundę, powtórzone pięć razy. Ruch ten ma na celu oczyszczenie tuby z resztek materiału, a także lepsze osadzenie próbki w tubie. Po tym, jak łazik zakończył tę procedurę, wykonano drugi zestaw zdjęć z Mastcam-Z, ale w słabym oświetleniu.



Celem wiercenia była skała wielkości walizki znajdująca się na formacji o długości ok. 800 m, pokrytej występami skalnymi i głazami różnej wielkości.



Reklama