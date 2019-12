Łazik Mars 2020, który już wkrótce wyruszy na Czerwoną Planetę, nie tylko będzie poszukiwał śladów życia, ale także utoruje drogę przyszłym załogowym misjom. Pojazd został już oficjalnie zaprezentowany.

Zdjęcie Łazik Mars 2020 /NASA

Łazik został zbudowany w Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie, niedaleko Los Angeles, gdzie jego napęd został już przetestowany. Opuści on Ziemię w lipcu 2020 r. z Cape Canaveral na Florydzie, stając się piątym amerykańskim łazikiem, który wyląduje na Czerwonej Planecie 7 miesięcy później.



- Został zaprojektowany w celu poszukiwania śladów życia, dlatego ma wiele instrumentów, które pomogą nam zrozumieć kontekst geologiczny i chemiczny powierzchni Marsa - powiedział Matt Wallace, wiceszef misji.



Wśród instrumentów obecnych na pokładzie łazika znajdą się 23 kamery, dwoje "uszu", umożliwiających słuchanie marsjańskich wiatrów oraz lasery niezbędne do przeprowadzania analiz chemicznych. Łazik o wielkości zbliżonej do rozmiarów samochodu osobowego jest wyposażony w sześć kół, podobnie jak jego poprzednik - Curiosity. Będzie on w stanie pokonać ok. 180 m w trakcie jednego Sol (marsjańskiej doby).



Mars 2020, napędzany miniaturowym reaktorem jądrowym, ma przegubowe ramiona o długości dwóch metrów i wiertło do kruszenia próbek skał w miejscach, które naukowcy określają za potencjalnie odpowiednie dla organizmów żywych.



- To, czego szukamy, to starożytne życie mikrobiologiczne. Mówimy o tym sprzed miliardów lat temu, kiedy Mars był podobny do Ziemi - powiedział Wallace.



Czerwona Planeta miała wtedy gęstszą atmosferę, a także wodę w stanie ciekłym. To były warunki sprzyjające rozwojowi prostego życia jednokomórkowego, które w tym samym czasie ewoluowało na Ziemi.



Po pobraniu próbek, zostaną one hermetyczne zamknięte w specjalnych tubach i zostawione na powierzchni Czerwonej Planety. Tak będą oczekiwać na przyszłą misję, która zabierze je na Ziemie. Ta jest planowana w okolicach 2026 r. Marsjańskie próbki powinny trafić na naszą planetę przed końcem kolejnej dekady.



Aby zmaksymalizować szanse na odnalezienie śladów starożytnego życia, Mars 2020 wyląduje w wyschniętej delcie zwanej Jezero. Krater ten kiedyś był jeziorem połączonym z siecią rzek, które płynęły na Marsie 3,5-3,9 mld lat temu.



Łazik Mars 2020 ma poczynić także pierwsze starania dla lądowania ludzi na Czerwonej Planecie. Umieszczony na nim sprzęt pozwoli wytwarzać tlen, który pewnego dnia mógłby być używany zarówno do oddychania przez ludzi, jak i do napędu.



Łazik Mars 2020 pozostanie aktywny na Marsie przez co najmniej dwa ziemskie lata.