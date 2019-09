Sondzie kosmicznej Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) udało się uchwycić niecodzienne zdarzenie w pobliżu bieguna północnego Marsa. Statek badawczy zrobił zdjęcie lawiny przenoszącej chmurę czerwonego pyłu. Było to możliwe dzięki kamerze HiRISE.

Zdjęcie Lawina na Marsie uchwycona przez MRO /NASA

To, co widzimy na zdjęciu, to konsekwencja luźnych bloków lodu spadających wzdłuż 500-metrowej ściany klifu, wyrzucając pył i kurz w powietrze. Region ten znajduje się zaledwie 370 km od marsjańskiego bieguna północnego.



- Każdej wiosny świecące Słońce destabilizuje lód i uwalnia bloki skalne. Dochodzi do spektakularnych lawin - powiedziała dr Candice Hansen z Uniwersytetu Arizona.



Zdjęcie zostało wykonane, gdy MRO znajdowała się 318,2 km nad powierzchnią Marsa.



Mars jest najlepiej zbadaną planetą w Układzie Słoneczną, zupełnie inną od Ziemi. Dzięki licznym robotom wysłanym na powierzchnię Czerwonej Planety, jesteśmy coraz lepiej przygotowani do załogowej misji, która powinna odbyć się już w latach 30. bieżącego wieku.