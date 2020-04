​Księżycowe bazy wykonane z bardzo nietypowego budulca

Naukowcy poszukują materiałów budowlanych, które mogą zostać wykorzystane jako składniki baz księżycowych. Okazuje się, że idealnie nadaje się do tego... mocz.

Zdjęcie Mocz przyda się do budowy księżycowych baz? /materiały prasowe

Stworzenie bazy na Księżycu jest konieczne, jeżeli marzy nam się kolonizacja Marsa. Ponieważ wyniesienie chociażby kilku dodatkowych gramów w przestrzeń kosmiczną wiąże się z ogromnymi kosztami, naukowcy planują, jak użyć materiałów powszechnie dostępnych. Jeżeli będziemy trzymać się blisko biegunów, z dostępnością wody nie powinno być problemu.

Brak atmosfery na Księżycu oznacza, że wszelkie postawione tam budynki muszą chronić nas przed ekstremalnymi temperaturami i promieniowaniem, a jednocześnie być na tyle duże, by można było uprawiać w nich żywność. Ale jak znaleźć sposób na pożądany kształt budynków, bez konieczności wiercenia w litej skale?



- Aby wykonać polimerowy beton, który będzie używany na Księżycu, możemy wykorzystać to, co tam już jest, czyli regolit i wodę z lodu - powiedział prof. Ramon Pamies z Uniwersytetu w Kartagenie.



Niestety, w próbkach przywiezionych na Ziemię przez misje Apollo brakuje czegoś, co nadaje się na plastyfikator, czyli substancję zmiękczającą beton, umożliwiającą jego kształtowane zanim stwardnieje. Naukowcy wpadli na sposób, że można do tego użyć moczu astronautów.



Mocznik to główny po wodzie składnik ludzkiego moczu. Substancja ta pozwala na przerwanie wiązań wodorowych i tym samym zmniejsza lepkość wielu mieszanek wodnych. Mocznik jednocześnie nie utrudnia twardnienia skał, podczas promieniowanie słoneczne podczas długiego księżycowego dnia je wysusza.



Mieszanka przypominająca księżycowy regolit w połączeniu z mocznikiem i niewielką ilością wody okazała się zdolna do wytworzenia cegieł z druku 3D w temperaturze zaledwie 80oC. Naukowcy nie zbadali, czy mocznik musi zostać oddzielony od wody czy na regolit po prostu można podziałać moczem.