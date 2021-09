Misje kosmiczne Udało się! Marsjańska próbka zebrana i zapieczętowana

Na Ziemi i na orbicie okołoziemskiej, atmosfera osłania astronautów przed znaczną częścią ekspozycji na promieniowanie słoneczne i inne rodzaje promieniowania.

Na Marsie takiej osłony nie będzie. Badania przeprowadzone przez naukowców z University of California w Los Angeles (UCLA) wykazały, że misja na Marsa będzie bezpieczna dla astronautów i wykonalna, jeżeli zamknie się w czterech latach. Inną kwestią jest to, że podróż na Czerwoną Planetę trzeba rozpocząć w "odpowiednim czasie". Co to oznacza?



Badacze twierdzą, że najlepszym czasem na załogową misję na Marsa byłby okres największej aktywności słonecznej, czyli maksimum słoneczne. Powód jest prosty. Gdy aktywność naszej gwiazdy jest największa, wiele niebezpiecznych i energetycznych cząstek z odległych galaktyk zostaje odbitych przez Słońce.



Podróż na Marsa i z powrotem trwająca ok. czterech lat jest możliwa. Naukowcy twierdzą, że dotarcie na Marsa zajmuje średnio ok. 9 miesięcy. Oznacza to, że każda potencjalna misja marsjańska mogłaby opuścić Ziemię, dotrzeć na Marsa i wrócić w czasie krótszym niż dwa lata. Misja trwająca dłużej niż cztery lata naraziłaby astronautów na duże ilości promieniowania, przy czym główne zagrożenie stwarzają cząstki spoza Układu Słonecznego.

Reklama