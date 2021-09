Według pierwotnych planów NASA, ESA i CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej), start Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) miał odbyć się w 2007 r. Wyzwania związane z kosztami i konstrukcją wymusiły zmianę planów i wydłużenie czasu budowy do 2016 r. Kolejne poprawki i pandemia COVID-19 sprawiły, że start JWST jeszcze bardziej się rozciągnął.

Według najnowszych ustaleń NASA, start JWST ma odbyć się 18 grudnia 2021 r. i jest to data niezagrożona - przynajmniej od technicznej strony projektu. Została ona ustalona z Arianespace, bo to rakieta Ariane 5 ma wynieść teleskop na orbitę.



JWST w porównaniu do Kosmicznego Teleskopu Hubble'a ma prowadzić obserwacje w innych zakresach widma elektromagnetycznego. Hubble pracuje w bliskim ultrafiolecie, świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni, a Webb będzie oglądał Wszechświat w niższym zakresie częstotliwości (od średniej do dalekiej podczerwieni). Dzięki temu będzie on w stanie zajrzeć daleko wstecz w historię Wszechświata, próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące jego początków.



Biorąc pod uwagę rozmiar oraz wyzwania związane z załadowaniem go na rakietę, Webb został zaprojektowany tak, aby można go było złożyć jak skomplikowany kawałek origami. Ogromne zwierciadło główne składa się z 18 sześciokątnych segmentów wykonanych z pozłacanego berylu: po rozłożeniu mają one średnicę 6,5 m.



Obecnie Webb jest przechowywany w zakładach Northrop Grumman w Redondo Beach w Kalifornii. Wkrótce jednak zostanie on zapakowany i wysłany do europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej, na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Tam - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - powinien ruszyć w drogę 18 grudnia. Droga na orbitę potrwa ok. 26 minut, ale po tym nastąpi 6-miesięczny okres rozruchu, podczas którego Webb będzie podróżował do miejsca docelowego w pobliżu drugiego punktu Lagrange'a (L2). Pierwszych zdjęć powinniśmy spodziewać się jeszcze w 2022 r.

Reklama