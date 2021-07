Kosmiczny Teleskop Hubble'a naprawiony

Kosmiczny Teleskop Hubble'a przestał działać w połowie czerwca, a wszelkie obserwacje astronomiczne i badania naukowe zostały nagle wstrzymane. NASA początkowo podejrzewała, że źródłem problemu jest główny komputer pokładowy, które ma już swoje lata. Ale po tym, jak komputer zapasowy również zawiódł, kontrolerzy lotu z Goddard Space Flight Center w Maryland skupili się na bardziej gruntownej naprawie.

Inżynierowie pomyślnie przełączyli się na zapasowy sprzęt w czwartek, a kluczowy komputer ładunkowy zaczął działać. Przedstawiciele NASA poinformowali, że obserwacje naukowe powinny zostać szybko wznowione, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu usterka w historii Hubble'a. Do podobnego incydentu doszło w 2008 r., kiedy to część starszego systemu uległa awarii.



Wystrzelony w 1990 roku Kosmiczny Teleskop Hubble'a przeprowadził już ponad 1,5 mln obserwacji Wszechświata. NASA uruchomiła pięć misji naprawczych teleskopu podczas programu promów kosmicznych - ostatni remont odbył się w 2009 roku.



Bezpośrednim następcą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a będzie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który ma zostać wystrzelony do końca roku. Prawdopodobnie przez jakiś czas, oba teleskopy będą działać jednocześnie, ale Hubble będzie stopniowo wyciszany. Ostateczna data jego odejścia na emeryturę nie jest znana.

