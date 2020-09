Koniec misji chińskiego mini-promu

Chiński mini-prom powrócił na Ziemię. O tym pojeździe niewiele wiadomo, choć pojawiły się pewne nieoficjalne informacje.

Zdjęcie Chińska rakieta CZ-2F /materiały prasowe

Trzeciego września 2020, na mniej niż 24 godziny przed startem, pojawiła się informacja o zastrzeżonych strefach związanych ze startem rakiety z ośrodka Jiuquan. Pojawiła się też informacja, że w tym starcie zostanie wykorzystana rakieta CZ-2F. Do startu doszło 3 września około godziny 09:30 CEST. Mini-prom został umieszczony na orbicie o wysokości około 330 x 350 km i nachyleniu 50,2 stopnia.

Reklama

Szóstego września 2020, około 04:00 CEST zakończyła się orbitalna misja tego chińskiego mini-promu. Lądowanie prawdopodobnie nastąpiło w bazie wojskowej w pobliżu wielkiego poligonu na pustyni Lop Nor. Ta baza posiada trzy pasy startowe (dwa jeszcze w budowie, ale jeden wydaje się być w pełni funkcjonalny), każdy z nich o długości przekraczającej 5 km.

Po lądowaniu chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała o udanym zakończeniu misji. W notce prasowej jednocześnie pojawiły się informacje, że jest to ważny “przełom" w chińskich pracach nad pojazdem wielokrotnego użytku, który ma służyć tańszym i pokojowym badaniom.

Pojawiło się także nagranie ze startu. Na ujęciach widać rakietę CZ-2F z typową osłoną aerodynamiczną. Może to sugerować, że w przypadku tego modelu mini-promu orbitalnego zastosowano składane skrzydła. Jest także możliwe, że jest to pojazd typu “lifting body".

Niektóre źródła sugerują, że Chiny pracują nad systemem TSTO (Two Stage To Orbit), w którym komponent orbitalny by lądował na typowym lotnisku. Rakieta CZ-2F została wykorzystana na tym etapie prac, docelowo pierwszym stopniem będzie inna konstrukcja.

Jest także możliwe, że ten mini-wahadłowiec jest odpowiednikiem amerykańskiego X-37B, używanego przez siły lotnicze USA (USAF) od 2010 roku. Pojazd X-37B służy przede wszystkim jako platforma do długoczasowych eksperymentów oraz testów nowych technologii w warunkach niskiej orbity okołoziemskiej (LEO).