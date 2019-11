Najdalsze ciało niebieskie, jakie kiedykolwiek odwiedziła sonda kosmiczna, ma nową nazwę. Teraz nazywa się ono Arrokoth, czyli "niebo" w języku Indian Powatan.

Zdjęcie 2014 MU69 ma teraz nową nazwę - Arrokoth /materiały prasowe

Arrokoth, czyli 2014 MU69, to obiekt transneptunowy, znajdujący się w Pasie Kuipera, miliardy km za Plutonem. Stał się on celem sondy NASA New Horizons, która odkryła, że składa się on z dwóch złączonych głazów i przypomina śnieżnego bałwana.



Zespół New Horizons nazywał 2014 MU69 mianem Ultima Thule (synonim krańca świata) po mitycznej krainie istniejącej rzekomo poza granicami znanego świata. Nazwa ta wywołała powszechne niezadowolenie, gdyż na początku XX w. została wybrana przez skrajnie prawicowych niemieckich nazistów jako legendarny rodowy domu ludu aryjskiego. Stąd pojawiła się konieczność zmiany nazwy 2014 MU69.



Nowa nazwa - Arrokoth - została wybrana przez zespół New Horizons i ratyfikowana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną.



- Nazwa Arrokoth odzwierciedla inspirację do patrzenia w niebo i zastanawiania się nad gwiazdami oraz światami poza nami - powiedział Alan Stern, główny badacz New Horizons.



NASA przekonuje, że Ultima Thule była tylko pseudonimem 2014 MU69, a nie oficjalną nazwą, a nazistowskie kontrowersje nie miały znaczenia w zmianie nazwy.