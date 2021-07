Jeff Bezos oferuje NASA 2 miliardy dolarów za powrót do programu Artemis

Jeff Bezos, szef Blue Origin, przygotowuje się do walki z Elonem Muskiem i jego SpaceX o zbudowanie lądownika księżycowego. W liście otwartym podpisanym przez Bezosa, firma zaoferowała NASA zwolnienie z płatności w wysokości 2 mld dol., aby pozbawić SpaceX monopolu w kontrakcie na lądownik księżycowy i uczynić program konkurencyjnym.

NASA dąży do powrotu misji załogowych na Księżyc do 2024 roku. W tym celu przyznała 10-miesięczne kontrakty firmom SpaceX, Blue Origin i Dynetics, aby rozpoczęły prace nad lądownikiem, który ostatecznie zostanie wybrany przez NASA. Jak wyjaśnił Bezos w swoim liście, Blue Origin utworzył "National Team" składający się z głównych partnerów, takich jak Lockheed Martin, Northrop Gruman, Draper, oraz ponad 200 małych i średnich dostawców w 47 stanach USA, aby zaprojektować zrównoważony i bezpieczny system lądowania człowieka (HLS). System ma być kompatybilny z wieloma pojazdami nośnymi, zmniejszając w ten sposób ryzyko niepowodzenia startu.



W kwietniu tego roku NASA przyznała kontrakt o wartości 2,9 mld dol. tylko firmie SpaceX, odchodząc od tradycji przyznawania kontraktów dwóm lub więcej dostawcom, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia, opóźnień i przekroczenia kosztów. Bezos twierdzi, że obecna strategia polegająca na przyznaniu pojedynczego kontraktu SpaceX ogranicza możliwości NASA w zakresie misji, a jednocześnie szkodzi interesom narodowym. List jest skierowany do administratora NASA Billa Nelsona, który objął swój urząd po przyznaniu kontraktu.



Blue Origin złożył formalny protest przeciwko decyzji NASA jeszcze w maju. Teraz firma szuka poprawy stosunków z NASA, oferując ogromne cięcia w płatnościach. Firma zapewnia również, że wykona pracę na podstawie kontraktu o stałej cenie, pokrywając jednocześnie przekroczenia kosztów, a także opracuje i uruchomi misję patfinder na niską orbitę okołoziemską w ramach wsparcia misji Moon Lander bez ponoszenia kosztów.



Władze NASA jeszcze nie odniosły się do tych doniesień.



