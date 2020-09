Isar Aerospace - rośnie niemiecki konkurent SpaceX

Niemiecki start-up dołącza do międzynarodowego wyścigu kosmicznego. Jego prezes przekonuje, że chciałby stworzyć europejskiego odpowiednika SpaceX.

Zdjęcie Wizja artystyczna rakiety Spectrum /materiały prasowe

Start-up Isar Aerospace Technologies z siedzibą w Monachium rozpoczął produkcję swojej rakiety nośnej Spectrum. Powinna być ona gotowa do użytku do końca 2021 r. To oznacza, że SpaceX zyska poważnego rywala w staraniach podboju kosmosu.



Zgodnie z zamysłem twórców, Spectrum będzie wynosić w kosmos satelity o masie do jednej tony. Rakieta będzie napędzana silnikami wytworzonymi w technologii druku 3D.



- Chcemy zbudować europejskiego odpowiednika SpaceX, prywatną firmę do budowy rakiet kosmicznych. Ta wizja zaczyna się teraz - powiedział Daniel Metzler, dyrektor generalny Isar Aerospace.



Niemiecki start-up rozpoczął produkcję rakiety Spectrum częściowo dzięki dofinansowaniu Airbusa i Susanne Klatten.



W hali produkcyjnej Isar na południu Monachium znajdują się trzy duże drukarki 3D, z których wszystkie będą mogły jednocześnie tworzyć trzy rakiety Spectrum. Każda z nich będzie miała 27 metrów długości i będzie zdolna do przeniesienia ładunków na orbitę w mniej niż 8 sekund.



Spectrum będzie gotowe do wystrzelenia przed końcem 2021 r. - będzie to pierwsza rakieta kosmiczna, która będzie wynosić na orbitę satelity, obok rakiet Ariane.