Humanoidalny robot leci na ISS

Rosjanie wyślą w tym tygodniu humanoidalnego robota na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

Zdjęcie Ta misja będzie wyjątkowa - Skybot F-850 poleci na ISS w fotelu dowódcy /materiały prasowe

Robot Skybot F-850 trafi na ISS już 22 sierpnia. Będzie to wyjątkowy lot, bo robot po raz pierwszy zasiądzie w fotelu dowódcy, a nie w przedziale ładunkowym.



- Możemy oficjalnie potwierdzić, że zgodnie z planowym rozkładem lotów na ISS, humanoidalny robot FEDOR jest wstępnie zaplanowany na lot na ISS 22 sierpnia na pokładzie Sojuza MS-14 przewożonego przez rakietę nośną Sojuz 2.1a - powiedział Oleg Bolaszew z rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos.



Po zadokowaniu do ISS, Skybot F-850 zostanie przeniesiony do rosyjskiego segmentu stacji, w którym spotka się a kosmonautą Aleksandrem Skwortsowem. Robot będzie pomagał w wykonywaniu różnych czynności.



Skybot F-850 to bardziej zaawansowana wersja Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR) z 2016 r. Robot wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji do utrzymania równowagi i funkcji ruchowych, a także tzw. trybu awatara, w którym znajduje się pod całkowitym zdalnym sterowaniem operatora. Maszyna może komunikować się podczas lotu i swojego pobytu na ISS.