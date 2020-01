NASA chce uruchomić nowy kosmiczny teleskop do poszukiwania planet podobnych do Ziemi.

Zdjęcie NASA HabEx /materiały prasowe

Celem nowej misji kosmicznej o nazwie Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) będzie poszukiwanie egzoplanet nadających się do zamieszkania. Misja użyje teleskopu optycznego o zwierciadle większym od Kosmicznego Teleskopu Hubble'a.



HabEx wykorzysta technikę origami do blokowania światła gwiazd macierzystych, które pozwoli na wykrycie egzoplanet. Nadrzędnym zadaniem misji HabEx jest znalezienie planety podobnej do Ziemi, na której mogło rozwinąć się życie. Mimo iż zidentyfikowano już kilka interesujących egzoplanet, to żadna nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do podtrzymania życia.



Habx ma mieć lustro o średnicy 4 m, podczas gdy Kosmiczny Telskop Hubble'a ma zwierciadło o średnicy 2,4 m. Jest to kluczowy element, ponieważ dzięki niemu będą możliwe obserwacje odległych obiektów.



HabEx ma być jednym z elementów składowych projektu New Worlds. Jego podstawowym elementem będzie duży okulter umieszczony w przestrzeni kosmicznej w celu blokowania światła w pobliżu gwiazd. HabEx ma być jednym z wariantów proponowanych przez NASA do realizacji projektu New Worlds.



NASA zamierza wybrać finalne urządzenie do 2021 r. Jego uruchomienie jest planowane na początek lat 30. obecnego wieku, a koszt to minimum 7 mld dol.