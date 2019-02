​Łazik Curiosity zbadał, co znajduje się pod Kraterem Gale na Marsie. To jedno z zadań, których NASA pierwotnie nie planowała.

Zdjęcie Łazik Curiosity wciąż dokonuje spektakularnych odkryć /NASA

Pomiary grawitacji pod kołami łazika zostały wykonane przez instrumenty, które mogą śledzić ruchy Curiosity. Dzięki temu naukowcy zebrali informacje potwierdzające, że pod skały pod Kraterem Gale są dość porowate i nie tak zbite, jak wcześniej sądzono.

- To, co udało nam się zrobić, to zmierzyć gęstość skał w Kraterze Gale - powiedział Travis Gabriel z Uniwersytetu Stanowego Arizona, jeden z naukowców zaangażowanych w pomiary.



Gęstość skał pod Kraterem Gale, która została zmierzona wcześniej, wynosiła 2810 kg/m3. Podczas najnowszych badań wyszła wartość znacznie mniejsza - 1680 kg/m3.



Sonda Curiosity wylądowała na Marsie w 2012 r. i od tego czasu bada Krater Gale, który kiedyś był prawdopodobnie jeziorem. W 2014 r. łazik zaczął się wspinać na główne zbocze krateru - Mount Sharp - a naukowcy spodziewali się, że gęstość skał wzrośnie. Tak się jednak nie stało.



- Wciąż jest wiele pytań dotyczących budowy Mount Sharp, ale pozyskane dane stanowią ważny element układanki. Jestem podekscytowany wykonanymi pomiarami i czekam na kolejne - powiedział Ashwin Vasavada, jeden z naukowców odpowiedzialnych za misję Curiosity.