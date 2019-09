​Elon Musk zaprezentował światu prototyp statku kosmicznego Starship, który zabierze nas na Księżyc i Marsa.

Zdjęcie Ta rakieta wyniesie nas na Marsa /AFP

Elon Musk, założyciel firmy SpaceX, wyjawił, że postępy w budowie rakiety nośnej Super Heavy - Starship (BFR) są zgodne z oczekiwaniami. Pierwsze testy już wkrótce, a lot na orbitę ma mieć miejsce już w 2020 r.



- To zabrzmi jak szaleństwo, ale myślę, że za mniej niż sześć miesięcy spróbujemy dotrzeć na orbitę. Oczywiście, jeżeli utrzymamy obecne tempo prac - powiedział Musk.



Zanim rakieta Starship wyniesie nas na Marsa, Księżyc, a nawet orbitę okołoziemską, czeka ją kilka testów próbnych na wysokości 20 km. Ma do nich dojść jeszcze w 2019 r., w ciągu 1-3 najbliższych miesięcy.



BFR to superciężki system nośny zbudowany z dwóch stopni: dolnego - modułu Super Heavy wielokrotnego użytku i górnego - statku kosmicznego Starship. Ten drugi może pełnić zarówno rolę statku załogowego, transportera, jak i tankowca. Docelowo, to właśnie BFR umożliwi ludziom podróż na Marsa.



Starship ma 50 m długości i 9 m średnicy, a jego ładowność to 150 ton. Wraz z rakietą Super Heavy kompleks BFR będzie miał 118 m długości. To aż dwa razy więcej od pierwszej wersji rakiety Falcon 9 i 8 m więcej od rakiety Saturn V, która wyniosła astronautów na Księżyc.



Aby załogowe loty kosmiczne na dalsze odległości były możliwe, niezbędne są statki kosmiczne wielokrotnego użytku. BFR ma być pierwszym z nich.