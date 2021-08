​Elon Musk podzielił się dobrą informacją na temat Starshipa

SpaceX kontynuuje prace nad Starship, statkiem kosmicznym i lądownikiem, który zabierze ludzkość na Księżyc - pomimo żarliwych skarg ze strony Jeffa Bezosa. Zapytany na Twitterze w weekend, czy Starship będzie gotowy do misji na Księżyc w 2024 roku, Elon Musk odpowiedział, że "prawdopodobnie wcześniej".

Już wiadomo, że powrót na Księżyc nie uda się w pierwotnie planowanym terminie. Jest to spowodowane opóźnieniami w budowie skafandrów kosmicznych, które nie zostaną ukończone wcześniej niż w 2025 roku. Starship jednak będzie już gotowy.



W kwietniu SpaceX otrzymał kontrakt NASA o wartości 2,89 mld dol. na opracowanie i budowę lądownika księżycowego, który ma zabrać ludzi z powrotem na Księżyc. Firma SpaceX wygrała kontrakt z konkurencyjnymi oferentami Dynetics i Blue Origin (właścicielem jest Jeff Bezos).



Blue Origin złożyła oficjalną skargę, w której zarzuciła NASA naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. Zostało ono odrzucone przez Government Accountability Office (GAO) 30 lipca, co oznacza, że NASA mogła kontynuować swoje plany współpracy ze SpaceX nad lądownikiem księżycowym. NASA odrzuciła nawet ofertę Blue Origin dotyczącą zwolnienia z płatności w wysokości 2 mld dol., jeśli miałaby wybrać swój lądownik księżycowy zamiast tego opracowanego przez SpaceX. Ten ruch spotkał się z komentarzem Muska, który napisał na Twitterze, że "jeśli lobbing i prawnicy mogliby cię wynieść na orbitę, Bezos byłby już na Plutonie".



SpaceX w ostatnich latach owocnie współpracuje z NASA. Kolejnym etapem będzie misja Artemis i powrót astronautów na Księżyc.



Zanim jednak do tego dojdzie, firma SpaceX będzie musiała się pośpieszyć, bo wstępny test Starshipa był planowany na rok 2019. Elon Musk znany jest z wyznaczania ambitnych terminów, które często nie są dotrzymywane.

