Sener Polska stworzy urządzenia do montażu Electry, pierwszego europejskiego komercyjnego satelity z napędem elektrycznym.

Zdjęcie Electra /materiały prasowe

Celem wspieranego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) projektu Electra jest stworzenie nowej klasy satelitów telekomunikacyjnych. Dzięki wykorzystaniu napędu elektrycznego ich masa, a tym samym koszt wyniesienia na orbitę, będą znacznie mniejsze od urządzeń z napędem chemicznym. Firma Sener Polska wygrała kontrakt na zaprojektowanie i produkcję urządzeń niezbędnych do montażu tych nowych satelitów.

Reklama

Napęd elektryczny to coraz popularniejsze rozwiązanie w przemyśle kosmicznym, bo jak pokazuje praktyka, jego masa jest nawet o 90 proc. mniejsza od tradycyjnego napędu chemicznego. To z kolei przekłada się na zmniejszenie masy satelity prawie o połowę. Biorąc pod uwagę wysokie koszty wyniesienie na orbitę każdego kilograma, tak duża redukcja masy umożliwia radykalne obniżenie kosztów misji kosmicznych i zwiększenie ich dostępności dla podmiotów, które wcześniej nie mogły sobie na to pozwolić.

Sener Polska zdobył kontrakt od OHB, głównego wykonawcy programu Electra i jednej z największych firm europejskiego przemysłu kosmicznego. OHB współpracuje przy tym projekcie z ESA w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Start pierwszego satelity Electra zaplanowany jest na 2023 rok.

- To projekt ważny dla naszej firmy i polskiego przemysłu kosmicznego, bo to jeden z pierwszych w naszym kraju dużych kontraktów komercyjnych, zdobytych na wolnym rynku. Dodatkowo, nie dotyczy pojedynczego satelity naukowego, ale komercyjnego, który może być produkowany w większej liczbie - powiedziała Ilona Tobjasz, dyrektor rozwoju Sener Polska.

Kontrakt Sener Polska obejmuje zaprojektowanie i wyprodukowanie zestawu naziemnych urządzeń wspomagających montaż satelity (MGSE, Mechanical Ground Support Equipment). Urządzenia MGSE służą m.in. do precyzyjnego przemieszczania satelity w różnych płaszczyznach w celu umożliwiania dostępu technikom oraz transportu do komór testowych czy rakiety nośnej. Produkcja MGSE i montaż satelitów to wielkie wyzwania inżynierskie, bo niemal każdy satelita jest jedyny w swoim rodzaju. Konstrukcje te ważą od kilkuset kilogramów do kilku ton i składają się z tysięcy części i kilometrów kabli.

Urządzenia projektowane przez Sener Polska na potrzeby projektu Electra umożliwią m.in. bezpieczne i wygodne podtrzymywanie paneli lotnych w trakcie montażu. Dzięki możliwości zmiany konfiguracji, urządzenia MGSE będą mogły być stosowane do paneli o różnych wymiarach i masie. Wśród urządzeń, które dostarczy Sener Polska będzie również pionowa podstawa, która będzie podtrzymywać centralną strukturę satelity w trakcie montowania na niej paneli oraz modułów z ładunkiem.