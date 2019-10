Indyjska sonda Chandrayaan-2 bada powierzchnię Księżyca. Teraz wykonała zdjęcie Srebrnego Globu w najwyższej rozdzielczości w historii.

Zdjęcie Liczne sondy kosmiczne badają Księżyc /123RF/PICSEL

Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) pochwaliła się spektakularnym zdjęciem Księżyca. Zostało ono wykonane 5 września i obejmuje część krateru Bogusławskiego, który ma 14 km średnicy i 3 km głębokości. Widać także krater Jacksona, Korolewa, Mitry i Macha.



Zdjęcie wykonane przez sondę jest jednym z nielicznych zdjęć tak dobrej jakości pokazujących okolice bieguna południowego Księżyca, między kraterami Manzinus C i Simpelius N. Można dostrzec tam kilka ciekawych formacji skalnych.



Do wykonania zdjęcia, sonda Chandrayaan-2 wykorzystała aparat o wysokiej rozdzielczości, który pozwala na robienie szczegółowych fotografii z wysokości 100 km. Obraz ma niesamowitą rozdzielczość przestrzenną wynoszącą 25 cm, wystarczającą do wykrycia głazów i kraterów o średnicy metra. Sonda LRO należąca do NASA nie jest w stanie robić tak ostrych zdjęć.

Zdjęcie Zdjęcie wykonane przez sondę Chandrayaan-2 / materiały prasowe

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości będą kluczem do osiągnięcia jednego z celów misji Chandrayaan-2, czyli stworzenia mapy 3D powierzchni Księżyca. Sfotografowany region jest szczególnie interesujący dla naukowców, ponieważ w pobliżu księżycowego bieguna południowego prawdopodobnie występuje woda.



Zdjęcie w pełnej rozdzielczości można zobaczyć tutaj.