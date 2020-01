​Statek kosmiczny Dream Chaser może być gotowy do lotu już w przyszłym roku.

Zdjęcie Tak prawdopodobnie będzie wyglądał Dream Chaser /materiały prasowe

Firma Sierra Nevada Corp. (SNC) z siedzibą Kolorado, która pracuje nad samolotem kosmicznym Dream Chaser, jest gotowa na jego premierę już w 2021 r. Będzie to kolejny dodatek do floty bezzałogowych statków dostarczych, które będa transportowały towary na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), a może nawet i dalej.



Równolegle trwają prace nad czterema innymi statkami: Cygnus, Space X Cargo Dragon, rosyjskim Progress i japońskim HTV. Dream Chaser może być tym, który zostanie ukończony jako pierwszy. Początkowo miał on służyć do przewozu ludzi, ale jego pierwszą dostawą będzie misja uzupełnienia ładunku na ISS. W 2016 r. NASA wybrała Dream Chaser do misji transportowych i podpisała kontrakt na sześć lotów do 2024 r.



Według Steve'a Lindseya, byłego astronauty NASA, który teraz jest wiceprezesem ds. systemów eksploracji kosmosu w SNC, jego firma nie przestała pracować nad załogową wersją swojego samoloty kosmicznego. W tym momencie priorytetem jest jednak bezzałogowy Dream Chaser. Pierwszy lot ma odbyć się w 2021 r.



Dream Chaser zostanie ukończony jeszcze w 2020 r. i będzie gotowy na przyszłoroczny lot. Producent nie przewiduje żadnych opóźnień.



- Dream Chaser jest doskonałym przykładem tego, jak redefiniujemy dostęp do przestrzeni kosmicznej. Mamy umowę na sześć misji na ISS i czekamy na kolejne - powiedział Lindsey.



Dream Chaser będzie wynoszony z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego pzy pomocny rakiety nowej generacji - ULA Vulcan Centaur. Jeżeli rakieta ta nie będzie gotowa do 2021 r., Dream Chaser zostanie wyniesiony za pomocą rakiety Atlas V.



Co ciekawe, NASA nie jest jedynym klientem SNC, ale o innych firma na razie nie chce oficjalnie wspominać.