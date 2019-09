Dokładniejsze zdjęcia tajemniczej substancji na Księżycu

Niedawno łazik Yutu-2 działający w ramach misji Chang'e-4 znalazł na Księżycu coś niezwykłego - żelopodobną substancję o zabarwieniu nieco innym niż otaczająca gleba. Teraz naukowcy wiedzą o niej już więcej.

Zdjęcie Czym są tajemnicze ślady na Księżycu? /materiały prasowe

Do odkrycia doszło 28 lipca, ale ogłoszono je dopiero pod koniec ubiegłego miesiąca. Oficjalnie nie podano żadnych wyjaśnień dotyczących tajemniczej substancji. Teraz udostępniono nowe zdjęcia i spostrzeżenia na temat odkrycia.



Na podstawie nowych zdjęć, niewiele można wywnioskować, ale już samo zebranie dodatkowych danych jest wyzwaniem dla Yutu-2. Krater, w którym znaleziono substancję został uznany za zbyt głęboki, aby łazik mógł się z niego wydostać. Aby użyć spektrometru VNIS musiał jechać do samej jego krawędzi.



Prowadzone badania nie należały do łatwych, ale dokonano "satysfakcjonującego wykrycia", mimo że wciąż nie opublikowano oficjalnego raportu. Naukowcy wciąż analizują zebrane dane, choć nie planują już angażować łazik Yutu-2 do zbierania kolejnych.



Uczeni spekulują, że tajemnicza substancja mogła powstać podczas uderzenia meteorytu i może mieć związek ze szkłem powstającym w wysokich temperaturach. Substancja jest poza zasięgiem łazika, więc nie można jej fizycznie zbadać. Nie są planowane kolejne działania do zbadania tego fenomenu.