Co zebrał chiński łowca ciemnej materii?

Dark Matter Particle Explorer (DAMPE), znany także jako eksplorator cząstek ciemnej materii, to satelita Chińskiej Akademii Nauk, który został wystrzelony w grudniu 2015 r. W maju 2021 r. DAMPE po raz pierwszy w historii zaobserwował jądra helu przy energii ok. 34 TeV. Teraz z kolei spłynęła pierwsza partia danych z DAMPE, które pomogą w poszukiwaniach ciemnej materii. Zarejestrowane dane obejmują 99 864 fotonów gamma z lat 2016-2018.

Fotony gamma nie niosą ładunku elektrycznego jak protony czy elektrony. To czyni je mniej podatnymi na wpływ pola magnetycznego innych ciał niebieskich i zdarzeń kosmicznych. Mogą także przenosić dokładniejsze informacje o ciemnej materii i pochodzeniu promieni kosmicznych.



Przypuszcza się, że DAMPE od momentu uruchomienia w 2015 r. zebrał dane na temat około 10,7 mld wysokoenergetycznych promieni kosmicznych.



DAMPE został uruchomiony 17 grudnia 2015 roku i jest wynikiem współpracy instytucji badawczych i uniwersytetów we Włoszech, Szwajcarii i Chinach. Narzędzie zostało zaprojektowane w szczególności do poszukiwania pośredniego sygnału rozpadu hipotetycznego kandydata na ciemną materię, zwanego słabo oddziałującymi masywnymi cząstkami.

