Chiny planują zbudować gigantyczny statek kosmiczny - wizja jak z filmów

Wniosek z Chińskiej Narodowej Fundacji Nauk Przyrodniczych wzywa do analizy mechaniki budowy "ultradużego statku kosmicznego o długości kilometrów", według wstępnego raportu z "South China Morning Post". Innymi słowy: Chiny zakomunikowały światu, że interesuje ich budowa statku kosmicznego o długości kilku kilometrów. Czy to w ogóle jest możliwe?

Plany Chińczyków to część dużego strategicznego projektu kosmicznego, który zapewniłby "przyszłe wykorzystanie zasobów kosmicznych, badanie tajemnic Wszechświata i pozostanie na długoterminowej orbicie".



Jakby tego było mało, jest to tylko jeden z 10 konceptów rozważanych przez chińskie władze, które mają zapewnić Państwu Środka dominację w przestrzeni kosmicznej. Zrealizowanych ma zostać pięć projektów o maksymalnym budżecie równym 2,3 mln dolarów (15 mln juanów).



Projekt zakłada, że modułowy statek kosmiczny wymagałby wielokrotnych startów, a także montażu w przestrzeni kosmicznej, ponieważ ważyłby zbyt wiele i byłby zbyt masywny, aby można go było wystrzelić z Ziemi. W związku z tym, naukowcy zaangażowani w projekt stoją przed ogromnym wyzwaniem. Muszą zminimalizować masę statku kosmicznego, aby zredukować liczbę startów potrzebnych do wyniesienia jego części w przestrzeń kosmiczną, a także zoptymalizować koszty budowy tak, aby zmieścić się w budżecie. Muszą również zoptymalizować możliwości kontroli struktur, aby nie dryfowały, nie wibrowały i nie wykręcały się podczas montażu.



Chiny coraz poważniej myślą o misjach kosmicznych, co udowodniły w maju, kiedy stały się drugim krajem, któremu udało się pomyślnie wylądować na Marsie. Kraj rozpoczął również montaż stacji kosmicznej Tiangong w kwietniu tego roku, z kilkoma innymi modułami przeznaczonymi do wystrzelenia na niską orbitę okołoziemską za pomocą ciężkiej rakiety Długi Marsz 5. W chwili obecnej 22-tonowy rdzeń stacji ma stać się główną jednostką mieszkalną dla astronautów na pokładzie stacji, która powinna zostać ukończona w przyszłym roku. Będzie miała ona rozmiar ok. 1/4 wielkości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Chiny bez wątpienia będą odgrywać coraz większą rolę w misjach kosmicznych, z nowym silnikiem przeznaczonym do rakiety nośnej Długi Marsz 9, która ma odbyć swój pierwszy lot w 2030 roku.

Reklama