Chiński łazik na Księżycu uchwycony przez sondę NASA

Wygląda na to, że Chińczycy faktycznie wylądowali na Księżycu. Najnowsze zdjęcie wykonane przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) pozwoliło namierzyć chiński łazik.

Zdjęcie Chiński łazik na powierzchni Księżyca /NASA

Jednym z głównych celów misji jest wykonanie szczegółowych map topograficznych powierzchni Księżyca. Najnowsze zdjęcie wykonane przez LRO zawiera obraz lądownika Chang'e-4. Znajduje się on w dużym kraterze Von Karman, który ma 186 km średnicy. Ten z kolei znajduje się w obrębie innego Basenu Bieguna Południowego - Aitken, innego basenu uderzeniowego na Srebrnym Globie, którego średnica wynosi ok. 2500 km.



Zdjęcie zostało wykonane, gdy sonda LRO znajdowała się 330 km od lądownika. Maleńki obiekt to zaledwie 2-pikselowa plamka pośród spektakularnych kraterów na Księżycu.



Sonda Chang'e-4 wylądowała na Srebrnym Globie 3 stycznia. Był to pierwszy w historii lądownik po drugiej stronie Księżyca. Wybór krateru Van Karmana jako miejsca lądowania miał zarówno walory naukowe, jak i symboliczne. Amerykańsko-węgierski naukowiec Theodore von Karman był doktorantem Qian Xuesena, późniejszego założyciela chińskiego programu kosmicznego.