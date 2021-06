Astronom-amator z synem odkryli dwie egzoplanety

​Cesar Rubio wraz z siedmioletnim synem Miguelem dokonał spektakularnego odkrycia. Astronomowie-amatorzy odkryli dwa gazowe olbrzymy krążące wokół gwiazdy HD 152843.

Zdjęcie Odkryto nowe gazowe olbrzymy / NASA

Reklama

Na co dzień Cesar Rubio jest mechanikiem z Kalifornii, który produkuje części do urządzeń górniczych i energetycznych. Po godzinach, wraz z synem Miguelem, zajmuje się astronomią.

Reklama

Cesar Rubio jest jednym z ochotników, którzy biorą udział w projekcie naukowym Planet Hunters TESS, który poszukuje dowodów na istnienie egzoplanet w danych zebranych przez misję TESS. W projekcie bierze udział ponad 29 000 uczestników na całym świecie. Niedawno ogłoszono odkrycie dwóch nowych egzoplanet.



Planety krążą wokół gwiazdy HD 152843, która jest oddalona od Ziemi o ok. 352 lata świetlne. Gwiazda ma masę zbliżoną do masy Słońca, ale jest około 1,5 raza większa i nieco jaśniejsza. Planeta b jest zbliżona wielkością do Neptuna, co czyni ją około 3,4 razy większą od Ziemi. Pokonuje ona całą orbitę wokół swojej gwiazdy w ciągu około 12 dni. Planeta c jest planetą zewnętrzną i jest około 5,8 razy większa od Ziemi, co plasuje ją w kategorii subsaturna. Gdyby obie te planety znalazły się wewnątrz Układu Słonecznego, byłyby na orbicie Merkurego, który potrzebuje około 88 dni, aby okrążyć Słońce.



TESS to Transiting Exoplanet Survey Satellite wystrzelony w 2018 roku. Zespół wykorzystał dane z obserwatorium do zidentyfikowania ponad 100 egzoplanet i 2600 kandydatów oczekujących na potwierdzenie. Wolontariusze w projekcie TESS przyglądają się wykresom pokazującym jasność różnych gwiazd w czasie. Zauważają, które z wykresów pokazują krótki spadek jasności gwiazdy, a następnie jej wzrost do pierwotnego poziomu. Taki wzrost i spadek jasności może się zdarzyć, gdy planeta przecina tarczę gwiazdy, co nazywane jest tranzytem.



Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) to teleskop kosmiczny wystrzelony w 2018 roku. Wykrył on ponad 100 egzoplanet, a kolejne 2600 oczekuje na potwierdzenie. Ochotnicy biorący udział w projekcie Planet Hunters TESS przyglądają się wykresom pokazującym jasność różnych gwiazd w czasie - próbują wychwycić, które z wykresów pokazują krótki spadek jasności gwiazdy, a następnie jej wzrost do pierwotnego poziomu. Taki wzrost i spadek jasności może się zdarzyć, gdy planeta przecina tarczę gwiazdy, co nazywane jest tranzytem.