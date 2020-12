Anioł i serce dostrzeżone na Marsie

​Na południowej półkuli Marsa trwa lato, a spod lodu zaczynają wyłaniać się niezwykłe struktury. Jedną z nich jest niezwykły "anioł" i "serce", który został uchwycony przez kamerę orbitera Mars Express.

Zdjęcie Anioł i serce na Marsie to wytwory rzeźby terenu /materiały prasowe

Marsjański anioł to nic innego jak nietypowa rzeźba terenu. Jego barwa wynika z kompozycji składowych pól wydmowych, które w dużej mierze składają się z piasków bogatych w piroksen i oliwiny.

Tą eteryczną scenę udało się uchwycić w okolicach południowego bieguna Marsa, który znajduje się bezpośrednio poza kadrem po prawej stronie. Biegun południowy zwykle pokryty jest grubą na 1,5 km pokrywą lodową o średnicy ok. 400 km, z czego ponad 12 proc. stanowi lód wodny. Pozostałość to suchy lód, który zimą zamarza, a latem sublimuje (zamienia się z ciała stałego w gaz). Wydmy wyłoniły się spod pokrywy lodowej.



Obie struktury mają kilka ciekawych cech. Ręka anioła, widziana jakby sięgała w lewo, jest uważana za duży dół sublimacyjny. To struktura, która tworzy się, gdy lód zamienia się w gaz i pozostawia puste "kieszenie" na powierzchni planety. Doły sublimacyjne obserwowano na innych ciałach Układu Słonecznego, m.in. Plutonie.



Aureola i głowa anioła to krater uderzeniowy. Struktura przypominająca ciało została wytworzona przez impaktor (ciało uderzające), które zaryło o powierzchnię.



Zdjęcie Topografia terenu Marsa / materiały prasowe

Z kolei widoczne obok anioła serce to nic innego jak linia klifów lub stromych zboczy powstała w wyniku procesów erozyjnych - oddzielona od pozostałych wydm.



Południowy biegun Marsa to fascynujący region. Zaledwie kilka miesięcy temu, sonda Mars Express znalazła ślady trzech nowych stawów ze słoną wodą. Chociaż Czerwona Planeta wydaje się dziś sucha i pozbawiona życia, kiedyś była znacznie cieplejsza i bardziej wilgotna, podobnie jak wczesna Ziemia. Podczas gdy powierzchnia może nie być już gościnna dla wody, jej rejony podpowierzchniowe może pozostać przyjaznym środowiskiem dla starożytnych systemów jezior.