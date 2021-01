Amerykanie chcieli zbudować bazę na Księżycu ponad 75 lat temu

​Misja Apollo 11 była ważnym momentem w zimnej wojnie między USA a Związkiem Radzieckim. Amerykanie planowali jednak wyprawę na Księżyc znacznie wcześniej. Co ważniejsze, chcieli na Srebrnym Globie zostać.

Zdjęcie Amerykanie chcieli zbudować bazę na Księżycu już w latach 60. ubiegłego wieku /AFP

NASA ujawniła, że zamierza stworzyć stałą bazę na Księżycu do końca dekady w ramach nadchodzących misji Artemis. W przyszłym roku pierwsza kobieta postawi stopę na Księżycu, co będzie oznaczało nowy etap ery kosmicznej. Podobny pomysł po raz pierwszy pojawił się 60 lat temu.

W 1957 r. Sowieci zaszokowali świat wystrzeleniem Sputnika 1 - satelity wielkości grejpfruta, co miało daleko idące konsekwencje. Zaledwie dwa lata później narodził się tajemniczy projekt Horizon. Zakładał on, że na Księżycu potrzebna jest załogowa baza wojskowa. Dodano, że budowa placówki wymagana jest "jak najszybciej" dla bezpieczeństwa narodowego.



"Być drugim po Związku Radzieckim w tworzeniu placówki na Księżycu byłoby katastrofą dla prestiżu naszego narodu, a co za tym idzie, dla naszej demokratycznej filozofii. Po utworzeniu bazy księżycowej, będzie ona działać pod kontrolą jednolitego dowództwa kosmicznego" - czytamy w raporcie dotyczącym projektu Horizon.



Po dokładnym uzasadnieniu potrzeby naukowej, politycznej i militarnej bazy, propozycja przedstawiła kroki, jakie należy podjąć w celu budowy placówki. Zawierała ona wykresy i wzory matematyczne, rozważania dotyczące niskiej grawitacji i pola magnetycznego, braku wody i powietrza oraz dynamiki balistycznej na powierzchni Księżyca, rysunki projektowe statków kosmicznych, buldożerów księżycowych, modułowych kabin księżycowych i specjalnych kombinezonów kosmicznych.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Raport zawierał zdjęcia Księżyca z zaznaczonymi na nich pożądanymi miejscami dla rozlokowania kolonii. Projekt Horizon miał zawierać 10-20 członków załogi - tyle wystarczyłoby do budowy samowystarczalnej kolonii zdolnej do produkcji własnego tlenu i wody. Statki zaopatrzeniowe dostarczyłyby wszystko, co potrzebne, a ostateczny plan zakładał stworzenie księżycowych elektrowni jądrowych.



Budowa podstawowej placówki miała rozpocząć się w 1964 roku, a zakończyć pięć lat później. Niestety, projekt Horizon nigdy nie przekroczył etapu planowania i został odrzucony przez prezydenta Dwighta D. Eisenhowera. Kilka lat później narodził się projekt Apollo.