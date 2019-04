Aktywność wulkaniczna na asteroidach

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz odkryli, że metaliczne asteroidy miały aktywne wulkany, które wyrzucały ciekłe żelazo na powierzchnię.

Zdjęcie NASA szykuje misję na asteroidę Psyche /NASA

Badania są częścią misji Psyche, która odbędzie się w 2022 r. Jej celem jest wysłanie sondy na unikanlną metaliczną asteroidę Psyche, która krąży wokół Słońca między Marsem a Jowiszem. Wydaje się mieć odsłonięty rdzeń niklowo-żelazny wczesnej planety - jeden z elementów składowych wczesnego Układu Słonecznego.



- Jest wiele meteorytów metalicznych, a teraz, gdy wiemy, czego szukamy, możemy znaleźć dowody ich aktywności wulkanicznej - powiedział Francisc Nimmo, główny autor badań.



Głęboko w skalistych planetach, takich jak Ziemia, znajdują się metaliczne rdzenie. Ponieważ nie jesteśmy w stanie dowiercić się do niego na naszym globie, naukowcom pozostają badania innych obiektów astronomicznych. Mogą one pomóc zrozumieć, jak powstała Ziemia.



Według obecnych informacji, sonda NASA dotrze do asteroidy Psyche w 2026 r.