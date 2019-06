Sonda Dawn zauważyła na Ceres kilka ciekawych cech, w tym Ahuna Mons, największe wzniesienie na planecie karłowatej. Mimo że Ceres ma mniej niż 1000 km średnicy, obiekt wznoszący się 5 km ponad powierzchnię, budzi zainteresowanie. To tak, jakby na Ziemi były góry mierzące po 60-70 km wysokości.

Zdjęcie Ahuna Mons na Ceres /materiały prasowe

Ceres to planeta karłowata krążąca wewnątrz pasa planetoid między orbitami Marsa i Jowisza.



Osobliwa formacja wynurza się z gładkiego terenu mi ma jasne smugi biegnące od góry do dołu jej zboczy. Na Ceres nie ma innego wzniesienia, a naukowcy uważają, że obiekt ten jest dzieckiem nietypowego zjawiska geologicznego. Góra Ahuna Mons powstała, gdy bańka wypełniona wodą, solą i skałami zaczęła przepychać się przez powierzchnię planety karłowatej.



Astronomowie znaleźli dowody sugerujące, że płaszcz pod skorupą Ceres nie jest sztywny. Jest co najmniej częściowo płynny i występują w nim ruchy konwekcyjne, zasilane ciepłem rozpadających się pierwiastków promieniotwórczych. Pod Ahuna Mons znajduje się anomalia grawitacyjna.



- Przyjrzeliśmy się bliżej tej anomalii, a dalsze modelowanie ujawniło, że musiało to być wybrzuszenie w płaszczu Ceres. Wniosek był oczywisty: mieszanina płynnych substancji i skał wyszła na powierzchnię i utworzyła Ahuna Mons - powiedział Ottaviano Ruesch z ESA, główny autor badań.



Ceres jest największym obiektem w pasie planetoid i jedyną planetą karłowatą przed orbitą Neptuna.