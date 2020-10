Życie na Wenus - to było błędne założenie naukowców?

Przełomowe odkrycie we wrześniu 2020 roku pokazało, iż na Wenus może istnieć życie. Okazuje się, że te dane mogą być nieprawdziwe.

Zdjęcie Czy na Wenus istnieje życie? /123RF/PICSEL

Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni odkryciem naukowców, którzy stwierdzili, iż na Wenus może istnieć życie. Dalsza analiza danych z 2015 roku, którą znajdziemy w New Scientist wskazuje jednak na to, że w atmosferze planety nie znajdziemy żadnej fosfiny. Naukowcy stojący za badaniem twierdzą, iż niekoniecznie dyskredytuje to odkrycie fosfiny, ale warto pamiętać, iż całą sytuację trzeba będzie zbadać z "pierwszej ręki".

Reklama

Wahania fosfiny na Wenus mogą świadczyć o tym, iż gaz jest produktem ubocznym życia biologicznego. Naukowcy spodziewają się ogromnej, lokalnej zmienności na Wenus.

Naukowcy potwierdzają, iż na Wenus może istnieć fosfina, a nawet życie, które chowa się nieco przed naszymi radarami. Trzeba będzie więc zmienić podejście do jego znalezienia - możliwe również, że pierwotne odkrycie było po prostu błędem.

New Scientist w rozmowie z naukowcami zdradza ich optymizm oraz próby, które zostaną podjęte, aby sprawdzić swoje znalezisko w przyszłości.