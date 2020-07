Znamy opóźnienie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

NASA po raz kolejny opóźniła uruchomienie swojego nowego teleskopu. Tym razem poznaliśmy jednak, ile dłużej trzeba będzie poczekać.

Zdjęcie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba z opóźnionym startem /AFP

Pierwotnie uruchomienie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba było zaplanowane na 31 marca 2021 roku - pandemia COVID-19 pokrzyżowała jednak wszystkim plany, przez co sam start musiał zostać przesunięty. NASA poinformowała, iż odbędzie się on 31 października 2021 roku, co oznacza opóźnienie wynoszące około siedmiu miesięcy względem pierwotnego terminu.

Jednak nie tylko koronawirus jest winny opóźnieniu w wystrzeleniu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. NASA przekazała również, iż borykała się z innymi wyzwaniami technicznymi, które napotkał producent Northrop Gurman, który składał teleskop oraz przeprowadzał jego testy. Dwa dodatkowe miesiące opóźnienia zostały dodane przez Amerykańską Agencję Kosmiczną jako margines na wypadek, gdyby po drodze pojawiły się inne kłopoty.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba powstaje od lat 90 - pierwotnie projekt miał kosztować maksymalnie 3 miliardy dolarów, jednak wraz z biegiem lat jego budżet musiał gwałtowanie wzrosnąć.