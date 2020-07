Zjednoczone Emiraty Arabskie wystrzeliły swoją pierwszą misję w kosmos. Z Ziemi uniosła się sonda Al-Amal.

Zdjęcie Zjednoczone Emiraty Arabskie z misją na Marsa /AFP

Region arabski jest raczej znany z obfitych zasobów ropy i gazu - nie trafia on na pierwsze strony gazet, jeśli chodzi o technologię kosmiczną. ZEA wystrzeliło z powodzeniem sondę Hope z Centrum Kosmicznego Tanegashim w Japonii - bezpiecznie oddzieliła się ona od rakiety godzinę później. ZEA chce zostawić po sobie trwały ślad na Marsie.

Głównym celem sondy będą badania naukowe, a konkretne analiza dynamiki pogody marsa. Sonda nie wyląduje jednak na powierzchni Czerwonej Planety - będzie ona okrążała Marsa przez 687 dni, co odpowiada jednemu marsjańskiemu rokowi. Al-Amal ma dotrzeć do orbity Marsa do lutego 2021 roku.

Misja oraz jej ewentualny sukces niesie za sobą także polityczny kontekst. Ma służyć jako inspiracja dla Emiratów, aby pokazać, że kraj jest w stanie osiągnąć wyżyny i ewentualnie w późniejszych latach kolonizować Marsa.