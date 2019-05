Po kolejnym już miesiącu bardzo niskiej aktywności słonecznej w ciągu ostatniej doby notujemy jej zdecydowany wzrost. Skutkiem tego jest pierwszy od bardzo dawna rozbłysk niemal klasy M.

Zdjęcie Zaobserwowano znaczący wzrost aktywności słonecznej /NASA Technauka Na niebie nad Kanadą pojawiło się "oko Boga"

Aktywność słoneczna, która w tym roku pozostawała na niskim, bądź nawet bardzo niskim poziomie, powoli zaczyna rosnąć. Pojawiają się coraz większe oraz bardziej złożone aktywne magnetycznie regiony, które już są w stanie produkować rozbłyski nawet klasy M.

Reklama

Takim przykładem jest aktywny region oznaczony numerem 2740, który aktualnie posiada klasyfikację magnetyczną "Beta-Delta".

To właśnie ten obszar jest odpowiedzialny za przerwanie ciszy na naszej dziennej gwieździe. Wygenerował on rozbłysk o sile bardzo blisko klasy M, który ostatecznie został sklasyfikowany jako C9.9. Co zaskakujące, jest to najsilniejszy rozbłysk od ponad roku!

Trzeba się bacznie przyglądać plamie, która powoli zbliża się do środka tarczy słonecznej. Teraz każdy ewentualny rozbłysk będzie geoefektywny, czyli zakończy się burzą magnetyczną.

Zdjęcie Aktywny rejon 2740 / materiały prasowe