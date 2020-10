Wysłana w kosmos Tesla Roadster zbliża się do Marsa

Siódmego października Tesla Roadster zbliży się do Marsa. Minimalna odległość wyniesie około siedem milionów kilometrów.

Zdjęcie Tesla Roadster ze Starmanem na pokładzie /materiały prasowe

W debiutanckim starcie rakieta Falcon Heavy wzniosła się 6 lutego 2018 roku o godzinie 21:45 CET z wyrzutni LC-39A na Florydzie. Rakieta Falcon Heavy (FH) wyniosła w tym pierwszym locie samochód Tesla Roadster, a w nim “kierowcę" - manekin Starman.

Lot zakończył się sukcesem - górny stopień Falcona Heavy, Tesla Roadster oraz Starman znaleźli się na orbicie heliocentrycznej o apogeum przekraczającym orbitę Marsa. Orbita, po której (aktualnie) porusza się ten zestaw jest ekscentryczna (ok. 0,256). Peryhelium tej orbit wynosi 0,986 jednostki astronomicznej, zaś aphelium - 1,663 jednostki astronomicznej. Całość krąży wokół Słońca z czasem 557 dni. Orbita będzie się minimalnie zmieniać wskutek wielu czynników zewnętrznych.



W maju 2020 Tesla Roadster po raz drugi osiągnęła aphelium swojej orbity. Po raz kolejny Tesla Roadster znajdzie się w pobliżu Ziemi w lutym 2021.

Siódmego października 2020 Tesla Roadster wykona stosunkowo bliski przelot obok Marsa. Minimalna odległość do Czerwonej Planety wyniesie około siedem milionów kilometrów. Jest to zbyt duża odległość, by Mars mógł znacząco wpłynąć na dalszą orbitę Tesli wokół Słońca.

Pobyt w “głębokim kosmosie" prawdopodobnie już teraz wpłynął na wygląd Tesli. Prawdopodobnie pojazd w wielu miejscach jest mocno przebarwiony, a niektóre elementy mogły już stracić swój wygląd. Możliwe są także małe kratery, powstałe wskutek uderzeń drobin materii w Teslę. skrajnym przypadku mogło dojść do poważniejszych uszkodzeń wskutek kolizji. Jeśli do tego doszło, wówczas cały zestaw Tesli i górnego stopnia powinien się zacząć obracać - co może być zauważone podczas następnego zbliżenia do Ziemi (czas zmiany jasności całego zestawu).