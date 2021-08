W próbkach z Księżyca znaleziono coś niezwykłego

Naukowcy z Uniwersytetu w Rochester przeprowadzili badania, które rzucają nowe światło na temat rzekomego pola magnetycznego Księżyca w przeszłości. Główny autor badania - John Tarduno - twierdzi, że ustalenia reprezentują nowy paradygmat dla księżycowego pola magnetycznego.

Księżyc nie ma teraz pola magnetycznego, ale to, czy miał je w pewnym momencie w przeszłości, było przedmiotem debaty. Wielu uczonych twierdzi, że około 3,7 mld lat temu Księżyc miał pole magnetyczne, które było nawet silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi.



Pomysł ten był oparty na początkowym zestawie danych zebranych w latach 70. ubiegłego wieku, w tym na analizie próbek zebranych podczas misji Apollo. Analiza wykazała, że próbki miały namagnesowanie, które było spowodowane obecnością dynama magnetohydrodynamicznego. Jednak jądro Księżyca jest niewielkie i trudno byłoby wytworzyć takie pole magnetyczne.



W nowym badaniu, naukowcy przetestowali próbki szkła zebrane podczas poprzednich misji Apollo, używając laserów CO 2 do podgrzania ich przez krótki czas. Metoda ta pozwoliła im uniknąć zmiany próbek. Następnie użyli niezwykle czułych magnetometrów nadprzewodnikowych, aby dokładniej zmierzyć sygnały magnetyczne wytwarzane przez próbki. Zespół ustalił, że namagnesowanie w próbkach może być wynikiem uderzeń obiektów takich jak meteoryty czy komety, a nie wynikiem namagnesowania wynikającego z obecności pola magnetycznego. Tarduno twierdzi, że wyniki są dość jednoznaczne - Księżyc nigdy nie miał długotrwałego pola magnetycznego.



