Firma Virgin Orbit po raz pierwszy wystrzeliła na orbitę swoją rakietę LauncherOne, tym samym wykonując pierwszą, udaną misję demonstracyjną nowej technologii.

Zdjęcie Virgin Orbit z udanym startem /materiały prasowe

Wystrzelenie rakiety LauncherOne na orbitę jest kamieniem milowym w rozwoju technologicznym firmy Virgin Orbit. Firma po raz pierwszy pokazała, iż jej samolot nośny wraz z orbitalną rakietą są w stanie działać zgodnie z zamierzeniami. To powinno sprawić, iż firma będzie mogła w końcu rozpocząć komercyjne operacje związane z wystrzeliwaniem satelitów ze swojego pojazdu.

To druga próba dotarcia przez Virgin Orbit na orbitę - pierwsza z nich rozpoczęła się pod koniec maja 2020 roku, jednak nie udało się jej osiągnąć celu. Firma przekazała, iż wyciągnęła bardzo wiele z opisywanego błędu i naprawiła go tak, aby nie powtórzył się on w przyszłości.

Unikalną propozycją Virgin Orbit na rynku małych startów jest możliwość startowania oraz lądowania na tradycyjnych pasach startowych - dzięki wykorzystaniu zmodyfikowanego samolotu Boeing 747. To zwiększa możliwości potencjalnych klientów przedsiębiorstwa.