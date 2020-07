Virgin Galactic pokazuje nowy statek kosmiczny

Firma Virgin Galactic ujawniła wnętrze swojego nowego pojazdu SpaceShip Two VSS Unity.

Zdjęcie Nowy statek Virgin Galactic /materiały prasowe

Przedsiębiorstwo Virgin Galactic zdecydowało się ujawnić wnętrze swojego pojazdu SpaceShip Two VSS Unity podczas specjalnego wydarzenia transmitowanego na żywo w serwisie YouTube. Virgin Galactic twierdzi, iż nowy statek kosmiczny jest zupełnie nowym etapem w rozwoju firmy, a w środku znajdziemy mnóstwo komfortu oraz użytecznych funkcji.

Każdy z foteli znajdujących się w statku posiada rozmiar dopasowany do pasażera. Fotele są dostrojone do zarządzania siłą przeciążenia. Każdy z nich posiada także ekran, który pozwala na podejrzenie danych lotu na żywo. Kabina statku posiada 12 okien, co pozwoli pasażerom zobaczyć Ziemię niemalże w idealnym stanie. Diody LED umieszczone w całej kabinie mają zmieniać się na żywo, zgodnie ze statusem podróży, zwiększając wrażenia.

Wideo Virgin Galactic SpaceshipTwo

W momencie lotu trzeba będzie posiadać ukończone 18 lat i zapłacić co najmniej 250 tysięcy dolarów za bilet - tak wygląda cena lotu w przedsprzedaży. Później będzie zapewne jeszcze drożej.