Virgin Galactic - nieudany lot rakietowy VSS Unity

Doszło do próby lotu wysokościowego VSS Unity firmy Virgin Galactic. Lot zakończył się nieudanym odpaleniem silnika rakietowego.

Zdjęcie Nieudany lot rakietowy VSS Unity. Fot. Virgin Galactic /materiały prasowe

12 grudnia 2020 samolot WhiteKnightTwo z podczepionym rakietoplanem SpaceShipTwo (ten egzemplarz nosi nazwę VSS Unity) wzniósł się w przestworza nad stanem Nowy Meksyk. Start odbył się ze SpacePort America.

Około godziny 17:15 CET, czyli około 60 minut po starcie z lotniska doszło do uwolnienia VSS Unity. Po zrzuceniu od samolotu WK2, doszło do zapłonu silnika rakietowego. To odpalenie przebiegło “anomalnie" i w ciągu około sekundy od zapłonu doszło do przerwania pracy silnika. Przez kolejne minuty VSS unity lotem ślizgowym podążał w kierunku lotniska SpacePort America. Lądowanie nastąpiło bez problemów około 17:27 CET.

Virgin Galactic poinformowała, że w wyniku “utraty komunikacji komputerowej" doszło do awaryjnego przerwania sekwencji startowej dla silnika rakietowego VSS Unity.

Dotychczas VSS Unity wykonał tylko dwa loty wysokościowe. Ostatni został wykonany w lutym 2019 - wówczas rakietoplan VSS Unity wykonał lot na wysokość 89,9 km. W międzyczasie doszło do relokacji samolotu WhiteKnightTwo i VSS Unity z lotniska Mojave do SpacePort America.

Przed tym lotem VSS Unity wykonał w 2020 roku dwa loty ślizgowe: 1 maja oraz 25 czerwca. Loty przebiegły prawidłowo i rozpoczęły się przygotowania do lotu pod napędem rakietowym.



Lot kosmiczny czy wysokościowy?



Warto tu dodać, że firma VG uznaje 80 km za granicę kosmosu. Jest to wartość używana przez amerykańskie siły powietrzne (USAF). Najpopularniejszą granicą jest tzw. linia Kármána, czyli 100 km nad poziomem morza. W zależności od definicji loty VSS Unity można zarówno uznać za “kosmiczne" jak i “wysokościowe".



Do 2014 roku Virgin Galactic testowała rakietoplan VSS Enterprise, pierwszy egzemplarz SpaceShipTwo. Ten pojazd został utracony podczas katastrofy w dniu 31 października 2014. Wówczas zginął jeden z pilotów rakietoplanu. W wyniku śledztwa NTSB (National Transport Safety Board, Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu) ustalono, że do katastrofy doszło w wyniku błędu ludzkiego, z powodu zbyt szybkiego uwolnienia powierzchni nośnych rakietoplanu, co doprowadziło do zmiany charakterystyki aerodynamicznej pojazdu. Choć VSS Unity ma wprowadzonych kilka usprawnień konstrukcyjnych, wciąż pojawiają się pytania czy SpaceShipTwo jest bezpieczny.



(PFA, VG)