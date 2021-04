USA: Chińczycy pracują nad uzbrojeniem w kosmosie

Najnowszy amerykański raport wskazuje na to, iż Chińczycy pracują nad uzbrojeniem przestrzeni kosmicznej. W szczególności Państwo Środka miałoby skupiać się na potencjalnym niszczeniu satelit USA.

Zdjęcie Chińczycy mają pracować nad uzbrojeniem w kosmosie / 123RF/PICSEL

Raport, który został opublikowany 9 kwietnia bieżącego roku, zawiera wiele szczegółów związanych z bezpieczeństwem narodowym Stanów Zjednoczonych. Znajdziemy w nim jednak mały akapit powiązany z kosmosem oraz rozwojem przez Chińczyków konkretnego uzbrojenia mającego wyrządzać szkody Stanom Zjednoczonym.

Jak podkreślono w raporcie, amerykańska społeczność wywiadowcza uważa, że Chiny budują rozwiązania, które będą w stanie zakłócać sygnał amerykańskich satelit, a także powodować kłopoty związane z pobieraniem informacji. Co ciekawe, USA ma posiadać już zdolności, które mogłyby przeciwdziałać swoistej "broni kosmicznej" przeznaczonej do ataku na satelity USA oraz sojuszników. Chińczycy w tym przypadku mieliby wykorzystywać nie tylko rozwiązania znajdujące się w kosmosie, ale również naziemne pociski oraz lasery zbudowane odpowiednio do niszczenia satelitów i uszkadzania ich konkretnych czujników.

To, że Chińczycy biorą udział w swoistym wyścigu kosmicznym jest oczywistością. Państwo Środka chce mieć własną stację kosmiczną działającą na niskiej orbicie Ziemi. Ta miałaby zostać skonstruowana pomiędzy 2022 a 2024 rokiem. Chiny przeprowadzają również własne misje księżycowe z nadziejami na zbudowanie własnej bazy na Księżycu.

Z drugiej strony, Stany Zjednoczone posiadają jednostkę Space Force, która została zawiązana przez Donalda Trumpa w 2020 roku. Ma ona zajmować się zagrożeniami płynącymi w kierunku USA z przestrzeni kosmicznej. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, według których USA będzie chciało jeszcze mocniej postawić na swoje Siły Kosmiczne - rozszerzając ich budżet.

Zdjęcie Chiny powalczą z USA w kosmosie? / 123RF/PICSEL

Przestrzeń kosmiczna w chińskiej strategii wojskowej jest opisywana jako kluczowe miejsce związane ze strategiczną rywalizacją w kontekście geopolitycznym. Chiny posiadają rozwiązania pozwalające na namierzanie amerykańskich satelitów na orbicie geosynchronicznej. W Państwie Środka rozwijane są także specjalne architektury systemów kosmicznych, które mają zwiększyć zdolności wojskowe kraju w tym obszarze. Chiny z powodzeniem w ciągu ostatnich lat przeprowadziły wiele misji kosmicznych, w tym tych, które wynosiły satelity na orbitę. Niektóre informacje wskazują również na to, iż Chińczycy pracują już nad w pełni działającą siecią kwantowego internetu.



